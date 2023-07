Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Am 27.07.2023 um 16:20 Uhr kam es in Hämbach am dortigen Kreisverkehr an der B 62 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Pkw BMW aus Richtung Merkers kommend in Richtung Kreisverkehr. Der BMW musste verkehrsbedingt halten und dabei fuhr ein Pkw Mazda auf. Hierbei entstand erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrerin des BMW wurde dabei verletzt, musste in das Klinikum Bad Salzungen verbracht werden und bei dem auffahrenden Pkw Mazda liefen Betriebsflüssigkeiten aus. Anschließend entfernte sich der hellblaue Mazda jedoch pflichtwidrig vom Unfallort und setzte seine Fahrt in Richtung Stadtlengsfeld fort. An dem Fahrzeug befanden sich vermutlich ukrainische Kennzeichen und der Frontbereich war stark beschädigt.

Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dem Unfallverursacher nimmt die PI Bad Salzungen unter der Telefonnumer 03695-5510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell