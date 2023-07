LPI-SHL: Mit Bus kollidiert

Zella-Mehlis (ots) - Bereits am 17.07.2023 hat ein Zeuge in einem Lebensmittelmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis richtig viel Mut bewiesen, als er einen renitenten Ladendieb stoppte und ihn mit einem Gürtel fesselte, so dass dieser nicht mehr flüchten konnte (siehe Pressemeldung vom 18.07.2023, 09:15 Uhr). Der Zeuge wurde im Handgemenge auch geschlagen, verschwand aber, bevor die Polizei eintraf. Die Ermittler suchen ...

mehr