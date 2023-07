LPI-SHL: Einbruch in Einfamilienhaus

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schlug am Dienstag gegen 05:00 Uhr den Briefkasten an einem Haus im Dambacher Weg in Suhl ab. Die Tat wurde von der Überwachungskamera am Haus aufgezeichnet. In dem Video ist zu erkennen, dass der Mann nach der Tat flüchtete. Er kann wie folgte beschrieben werden: - 1,70 bis 1,80 m groß, - kurze dunkle Locken, - Jogginganzug, - südländisches Aussehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der ...

