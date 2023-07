LPI-SHL: Briefkasten abgeschlagen

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen Zutritt zum Gelände der Tierauffangstation in der Straße "Am Alten Flugplatz" in Meiningen. Er öffnete einen Zwinger und entwendete zwei Akita-Inu-Welpen. Einen weiteren Zwinger öffnete der Unbekannte und ließ einen Hund frei. Dieser lief zu einem anderen in der Auffangstation untergebrachten Rüden und verbiss sich in der dortigen Holztür. Dabei verletzte sich ...

mehr