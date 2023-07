Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Welpen entwendet

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen Zutritt zum Gelände der Tierauffangstation in der Straße "Am Alten Flugplatz" in Meiningen. Er öffnete einen Zwinger und entwendete zwei Akita-Inu-Welpen. Einen weiteren Zwinger öffnete der Unbekannte und ließ einen Hund frei. Dieser lief zu einem anderen in der Auffangstation untergebrachten Rüden und verbiss sich in der dortigen Holztür. Dabei verletzte sich der Vierbeiner im Maul. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der goldfarbenen Welpen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0192471/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell