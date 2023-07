Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bus fährt auf Sattelschlepper auf in Butzbach

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 07.07.2023

Bus fährt auf Sattelschlepper auf

Butzbach: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Sattelschlepper kam es am Freitag (7.7.) auf der B3 zwischen Kirch-Göns und Butzbach. Offenbar bemerkte der Fahrer eines unbesetzten Linienbusses gegen 12.30 Uhr das Bremsmanöver des in Richtung Butzbach vorausfahrenden Sattelzuges nicht. Der Bus fuhr auf den Sattelzug auf. Sowohl der 60-jährige Fahrer des Busses, als auch der 55-jährige Fahrer des Sattelzuges blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden am Sattelauflieger in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Schaden am Bus schlägt mit etwa 50.000 Euro zu Buche. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug von der Unfallstelle transportieren. Während der Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle zum Teil für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Gegen 13.40 Uhr waren die Maßnahmen beendet. Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell