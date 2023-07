Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach neuen Erkenntnissen - Zeugen zu Diebstählen in Butzbach gesucht + Kratzer im Lack - Zeugen gesucht in Bad Vilbel + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 07. Juli 2023

Nach neuen Erkenntnissen Zeugen zu Diebstählen gesucht! Butzbach: In Kirch-Göns und Ebersgöns trieb zwischen dem 25. und 29. Juni ein Dieb sein Unwesen. Aus mehreren Fahrzeugen entwendete der Ganove Diebesgut, ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen (s. auch Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5545677 vom 28.06.2023). Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Täter um einen 20 - 25 Jahre alten, schlanken Mann mit dunklem Teint handeln. Der Mann soll dunkle, gelockte Haare und eine helle Umhängetasche mit sich geführt haben. In einem Fall habe er auch eine gelbe Warnweste getragen. Gegebenenfalls nutzt er ein weißes Fahrrad und ein rotes Handy. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 sucht weiterhin Zeugen und bittet um Hinweise.

Orangen VW touchiert und geflüchtet

Butzbach: Nur 30 Minuten dauerte der Einkauf einer Frau am Donnerstagabend (6.7.) in einem Discounter "Am Keltenhof". In diesem Zeitraum, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, stellte sie ihren Wagen, einen orangen VW, auf dem dortigen Parkplatz ab. Bei der Rückkehr zu ihrem Kleinwagen, stellte sie Kratzer und Dellen an der Beifahrertür fest. Der rechte Außenspiegel war aus der Verankerung gerissen. Die Schäden belaufen sich auf etwa 2000 Euro. Der Verursacher der Beschädigungen hatte sich aus dem Staub gemacht. Offenbar stieß ein anderes Fahrzeug gegen VW Polo und flüchtete vom Unfallort. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise von Zeugen.

Nummernschild gestohlen

Bad Nauheim: Das vordere Kennzeichen eines silbernen Citroen entwendeten Diebe am Donnerstag (6.7.) zwischen 11.15 Uhr und 15 Uhr. Während das Auto im unteren Parkdeck des Parkhauses in der Schwalheimer Straße abgestellt war, montierten die Langfinger das Nummernschild FB - MT 311 ab und stahlen es. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise entgegen.

Kratzer an Autotür angebracht

Bad Nauheim: Kratzer an einem silbernen Opel Meriva hinterließ ein bislang Unbekannter am Donnerstag (6.7.) in der Ringstraße. Zwischen 1.30 Uhr und 10 Uhr entstanden die beiden strichförmigen Kratzer an der Tür hinten rechts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Kratzer im Lack - Zeugen gesucht

Bad Vilbel: Kratzer im Lack ihres Autos fand eine Frau aus Karben am Donnerstag (6.7.) vor. Die Schäden im Wert von ca. 4000 Euro richtete ein bislang Unbekannter zwischen 9.35 Uhr und 12.35 Uhr an, als der weiße Mercedes in dem Parkhaus "Neue Mitte" in der Frankfurter Straße abgestellt war. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen.

Corina Weisbrod

