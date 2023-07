Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Auslieferungsfahrzeug gestohlen

Friedberg (ots)

+++

Einen weißen Peugeot 107 stahlen Unbekannte im Zeitraum von Dienstagabend (22.30 Uhr) bis Mittwochnachmittag (17 Uhr) in der Friedberger Hauptstraße. Bei dem Kleinwagen handelt es sich um ein Auslieferungsfahrzeug eines Pizzalieferdienstes. Der PKW stand geparkt in Höhe der Hausnummer 106. Zumindest bis zum Zeitpunkt der Entwendung waren an diesem die Kennzeichen "FB-RI 66" angebracht gewesen.

Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Hatte jemand die Tat beobachten können? Wo ist der gestohlene Kleinwagen seither aufgefallen?

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell