Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 04.07.2023

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 04.07.2023

+++

Bad Nauheim: E-Bike gestohlen

Ein blaues E-Bike von Falter, Modell "E9.0" entwendeten Diebe am Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 9.30 Uhr in der Rotdornstraße. Das im Garten hinter dem Haus stehende Rad, welches mittels Rahmenschloss gesichert gewesen war, hat einen Wert von knapp 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Ober-Mörlen: Autoscheibe eingeschlagen

Aus einem blauen Ford Fusion stahlen Diebe in Langenhain-Ziegenberg im Laufe des Sonntagabends einen knapp 100 Euro teuren Bluetooth-Lautsprecher von JBL. Um an das im Fahrzeug liegende Elektrogerät zu kommen, hatte man eine Seitenscheibe zertrümmert, den Innenraum durchsucht und schließlich zugegriffen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

+++

Butzbach: Landwirtschaftliches Navigationsequipment entwendet

Offenbar im Laufe des vergangenen Wochenendes machten sich Diebe auf dem Lindenhof in Nieder-Weisel an einem in einer Fahrzeughalle abgestellten Traktor zu schaffen. Mit einiger Kraftanstrengung gelang es, das verbaute, mehrere Tausend Euro teure GPS-Modul auszubauen. Die Butzbacher Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen zwischen Samstagnacht (0 Uhr) und dem frühen Montagmorgen (5.390 Uhr) in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06033/70430 zu melden.

+++

Friedberg: Hakenkreuz in Fenster geritzt

Unbekannte verursachten zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und dem frühen Montagmorgen (6.30 Uhr) auf dem Gelände der Henry-Benrath-Schule (Straße Am Seebach) für Schäden in vierstelliger Höhe. So wurde an der Nordseite des Gebäudes ein Fenster mittels eines scharfen Gegenstands zerkratzt und ein Hakenkreuz eingeritzt. Offenbar durch einen gezielten Tritt war außerdem die äußere Scheibe eines anderen, doppeltverglasten Fensters demoliert worden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Kurios! unfreiwilliges Carsharing in Bad Vilbel

Nicht schlecht staunte am Montagmorgen der Nutzer eines Firmenwagens, der sein Auto unverschlossen auf dem Baustellengelände im Berkersheimer Weg abgestellt hatte und den Zündschlüssel stecken ließ. Gegen 8.45 Uhr setzte sich plötzlich ein als 30 bis 50 Jahre alt beschriebener Mann mit kurzen schwarzen Haaren in den Wagen und fuhr davon. Gegen 9.30 Uhr fand man den grauen VW Caddy schließlich in der Feldgemarkung bei Berkersheim, etwa einen Kilometer entfernt, wieder auf. Die beschriebene Person hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt nun wegen des unbefugten Gebrauchs und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

+++

Butzbach: Einbrecher kommen durchs Kellerfenster

Zwischen 6 Uhr und 8.35 Uhr verschafften sich Einbrecher in der Straße "Am Oesberg" durch ein zuvor aufgehebeltes Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Dieses durchsuchten sie anschließend nach Bargeld und sonstigen Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Kriminellen neben mehreren Tausend Euro, zwei Laptops auch mehrere Kameras, Mobiltelefone sowie ein Fernrohr. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum im Ortsteil Hausen-Oes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter 06031/6010 zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell