Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen aus PKW in Kirch-Göns + Motorräder und LKW kontrolliert in Ober-Mörlen + Hoher Schaden nach Einbruch in Schule in Assenheim

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 28.06.2023

Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen aus PKW in Kirch-Göns Butzbach: Am vergangenen Wochenende ereigneten sich mehrere Diebstähle aus Autos in Kirch-Göns. In der Schneidwaldstraße entwendete ein Dieb zwischen Samstagnacht (24.6.) und Sonntagmorgen (25.6.) aus einem Audi eine Sonnenbrille mit Gleitsichtgläsern, Bargeld und Bankkarten im Wert von ca. 770 Euro. Ebenfalls in der Schneidwaldstraße übernachtete ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Dachzelt seines Subarus. Nachdem er gegen 2.30 Uhr einschlief, erwachte er gegen 4 Uhr durch das Schwanken des Autos. Zunächst führte er es auf den Wind zurück, schaute jedoch nochmal genauer nach und musste feststellen, dass jemand seinen PKW geöffnet, das Portemonnaie aus dem Handschuhfach entnommen und das Bargeld sowie die Bankkarte entwendet hatte. In der naheliegenden Stautzertstraße fiel am Sonntag (25.6.) ein Mann auf, der sich gegen 2.40 Uhr an dortigen PKW zu schaffen machte. Nachdem er sich zunächst für einen roten Citroen interessierte, machte er sich schließlich an einem weißen VW Polo schaffen. Zeugen, die den Mann dabei beobachteten informierten die Polizei und versuchten, ihn bis zu deren Eintreffen im Auto einzusperren. Der Dieb konnte jedoch zu Fuß entkommen und blieb auch bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen verschwunden. Gestohlen wurde weder aus dem VW, noch aus dem Citroen etwas. An keinem der Fahrzeuge fand die Polizei Aufbruchspuren. Die Autos müssen offen gewesen, oder durch technische Mittel geöffnet worden sein. Der Flüchtige aus der Stautzertstraße wird beschrieben als Mann zwischen 23 und 30 Jahren mit braunen Locken. Der Mann habe eine Undercut-Frisur getragen. Er sei mit Jeans, schwarzem T-Shirt und Flip-Flops bekleidet gewesen. Ob er auch für die Diebstähle in der Schneidwaldstraße in Frage kommt, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Ebenso wird untersucht, ob auch der Diebstahl eines schwarz-orangenen Mountainbikes aus einer Garage in der Schneidwaldstraße zwischen Samstag (24.6.) und Sonntag (25.6.) auf sein Konto geht. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 sucht Zeugen der Taten und bittet um Hinweise.

+

Motorräder und LKW kontrolliert

Ober-Mörlen: Auf der Bundesstraße 275 kontrollierten Polizisten am Dienstag (27.6.) zwischen 11 Uhr und 14 Uhr Motorräder und LKW. Dabei sahen die Ordnungshüter bei 11 Fahrzeugen des gewerblichen Güterverkehrs und bei 7 motorisierten Zweirädern genauer hin. Hierbei stellten sie überwiegend kleinere Mängel fest. Bei einem Leichtkraftrad gab es jedoch mehr zu beanstanden. Der Fahrer und gleichzeitig Fahrzeughalter hatte unter anderem nicht zulässige Änderungen an der Bremsanlage durchgeführt und zudem verschiedene Fahrzeugteile ausgetauscht, die über keine Straßenzulassung verfügten. Damit erlosch die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Er durfte nicht weiterfahren. Den 25-Jährigen aus dem Wetteraukreis erwartet ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro und 1 Punkt im Verkehrszentralregister. Einem anderen Motorradfahrer kam die Kontrollstelle offenbar ungelegen. Durch eine Vollbremsung versucht er noch der Maßnahme zu entgehen, konnte aber kurz darauf von den Gesetzeshütern gestellt werden. Der 33-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus bestand für die Kawasaki kein Versicherungsschutz. Außerdem leiteten die Verkehrsspezialisten ein Verfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung gegen den Mann ein: Die Zulassungsplakette auf dem Kennzeichen scheint gefälscht. Das Kennzeichen stellten die Polizisten sicher. Auch dieses Motorrad blieb stehen und musste von der Kontrollstelle mit einem Hänger abgeholt werden.

+

Hoher Schaden nach Einbruch in Schule

Niddatal: Wegen Einbruchs in eine Schule in Assenheim hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Montagabend (26.6.) und Dienstagmorgen (27.6.) richteten die Täter am Schulgebäude in der Geschwister-Scholl-Straße einen Schaden von ca. 4000 Euro an. Sie hebelten Zugangstüren auf und gelangten so in den Verwaltungstrakt. Schränke von Lehrkräften , sowie die Türen des Sekretariats und der Schulleitung öffneten sie gewaltsam und suchten nach Beute. Ob sie fündig wurden ist bislang nicht klar. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell