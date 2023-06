Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zwei Leichtverletzte nach Kollision in Bad Vilbel + E-Scooter entwendet in Bad Nauheim + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom Mittwoch, 28.6.2023

E-Scooter entwendet

Bad Nauheim: Seinen E-Scooter stellte der Besitzer des Fahrzeuges am Samstag (24.6.) in der Bahnhofsallee an einem Fahrradständer ab. Der Mann sicherte das Elektrokleinstfahrzeug gegen 23.30 Uhr mit einem Schloss. Als er am frühen Sonntagmorgen (25.6.) zurückkam, um mit dem E-Scooter davon zu sausen, musste er feststellen, dass das Fahrzeug der Marke Xiaomi gestohlen war. Der E-Roller hat einen Wert von etwa 450 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601 sucht Zeugen des Diebstahls und bittet um Hinweise.

+

Auto verkratzt

Friedberg: Kratzer im Lack eines grauen VW hinterließ ein bislang Unbekannter in der Kleinen Klostergasse. Der VW Sharan parkte dort zwischen Montagabend (26.6.) und Dienstagmittag (27.6.) gegen 14 Uhr in einem Hof, als die Kratzer offenbar mutwillig angebracht wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06031/601-0.

+

Zwei Leichtverletzte nach Kollision

Bad Vilbel: An der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße/L3008 kam es am Dienstagnachmittag (27.6.) zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 42-jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis fuhr gegen 16.30 Uhr über die Landstraße in Richtung Bad Vilbel. Dabei überquerte sie die Kreuzung, als die Ampel offenbar bereits schon länger Gelblicht zeigte. Ihr VW Polo stieß mit dem Mini-Cooper einer 47-Jährigen zusammen, die aus der Gottlieb-Daimler-Straße in die L3008 einfuhr. Bei der Kollision der Fahrzeuge verletzte sich die Fahrerin des Polo und auch der 14-jährige Beifahrer im Mini erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

+

Kranwagen brennt

Bad Vilbel: Zu einem größeren Einsatz rückten Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag (27.6.) in die Paul-Gerhard-Straße aus. Auf dem Gelände einer Firma geriet ein Autokran in Brand. Das Feuer griff vom Führerhaus des Fahrzeugs auf den ausgefahrenen Kranausleger über. Weil Gefahr bestand, dass der Kranausleger umkippen und in Gebäude fallen könnte, räumten die Einsatzkräfte mehrere umliegende Häuser. Nach der Löschung des Feuers sicherte ein Kranbergungsdienst das ausgebrannte Fahrzeug. Bei dem Brandeinsatz wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 150.000 Euro. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor.

Corina Weisbrod

