Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebesgut aus Auto gestohlen in Butzbach + Fahrradteile demontiert und abtransportiert in Bad Nauheim + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 26.6.

Diebesgut aus Audi gestohlen

Butzbach: Bargeld, eine hochwertige Sonnenbrille mit Gleitsichtgläsern und ein Ladegerät ergatterte ein Dieb im Laufe der Nacht von Samstag (24.6.) auf Sonntag (25.6.) in Kirch-Göns. Auf bislang unbekannte Weise öffnete er den Audi Q4, der in der Schneidwaldstraße in einer Zufahrt parkte und verschwand mit der Beute im Wert von etwa 770 Euro. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen auf Tat und Täter.

+

Fahrradteile demontiert und abtransportiert Bad Nauheim: Ein Vorder- und Hinterrad inklusive Schaltung entwendeten Diebe von einem im Dachspfad abgestellten Pedelec. Die Fahrradteile im Wert von ca. 500 Euro montierten und transportierten die Langfinger am Freitag (23.6.) zwischen 12 Uhr und 14 Uhr ab. Der Besitzer hatte den Rahmen des Rades mit einem Schloss gegen Wegnahme gesichert. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind zur Tatzeit Personen im Dachspfad aufgefallen, die sich an Fahrrädern zu schaffen machten? Hat jemand die Diebe bei der Demonatage der Fahrradteile beobachtet? Sind jemandem zur Tatzeit Fahrzeuge aufgefallen, in die Fahrradräder eingeladen und mit denen sie abtransportiert wurden? Hinweise unter Tel.: 06031/601-0 an die Polizeistation in Friedberg.

+

Spiegel abgetreten - Polizei sucht Zeugen! Friedberg: Die Außenspiegel von zwei, in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Autos, trat ein Vandale am Samstag (24.6.) ab. Gegen 21.30 Uhr kam der Mann über die Wilhelm-Leuschner-Straße in die Friedrich-Ebert-Straße und ging weiter in Richtung Hanauer Straße. Als er bei dem grauen Kia und dem roten Opel ankam, trat er die rechten Rückspiegel der beiden Fahrzeuge ab und richtete Schäden in Höhe von ca. 400 Euro an. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 165 - 170 cm großen Mann mit schwarzen Haaren und dunklem Teint handeln. Er sei mit einem langärmeligen grau-schwarzen Sweat-Shirt bekleidet gewesen und habe eine schwarze Sporttasche mitgeführt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Dieb gibt Beute zurück

Büdingen: Aus einem grauen Ford entwendete ein Dieb am Samstagabend (24.6.) in der Straße "Am Hain" Diebesgut im Wert von etwa 75 Euro. Aus dem geparkten Wagen entnahm der Mann eine Geldbörse, Zigaretten und einen Parfumflacon aus der Mittelkonsole. Als er sich aus dem Staub machen wollte, hielt ihn der Besitzer des Ford Focus an. Diesem war die Tat aufgefallen. Der Ertappte gab einen Teil der Beute zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Altstadt. Der Dieb wird beschrieben als 35 - 40 Jahre alter Mann südländischer Erscheinung. Er habe einen Drei-Tage-Bart getragen und sei mit grauer, kurzer Sweathose und schwarzem T-Shirt bekleidet gewesen. Auf seinem Rücken habe er einen schwarzen Rucksack mitgeführt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Langfinger verliefen ergebnislos. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

+

Diebe scheitern an Haustür

Limeshain: In eine Garage eines Einfamilienhaus in Rommelshausen drangen Einbrecher am Donnerstagnacht (22.6.) ein. Aus dem unverschlossenen Raum entwendeten sie zwei Akkuwerkzeuge im Wert von etwa 350 Euro. An der Eingangstür zum Wohnhaus im Drususring hinterließen sie eine Hebelmarke. Offenbar versuchten die Täter ins Gebäude einzudringen, was ihnen aber nicht gelang. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise auf Täter.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell