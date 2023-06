Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Tandem entwendet in Bad Vilbel + Kontrolle verloren-gegen Baum geprallt in Altenstadt + Berauscht gegen Laterne in Rockenberg + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 26.06.2023

Berauscht gegen Laterne

Rockenberg: Einen Zusammenstoß mit einer Laterne hatte die Fahrerin eines grauen VW Samstagnacht (24.6.). Auf ihrem Weg durch die Bahnhofstraße in Richtung Steinfurther Straße kam die 41-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß, kurz vor Mitternacht gegen die Straßenbeleuchtung. An ihrem Golf entstand Sachschaden im Frontbereich von etwa 12.000 Euro. Der Schaden an der Laterne beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Das Atemalkoholmessgerät zeigte nach dem Test einen Wert von knapp 1,8 Promille. Ihren Führerschein musste die Frau vorläufig abgeben. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

+

Teile eines schwarzen Rades abmontiert und gestohlen Bad Nauheim: Teile eines Fahrrades entwendeten Diebe zwischen Samstagmittag (24.6.) und Sonntagfrüh (25.6.) in der Ringstraße. Der Besitzer eines Pedelec ION schloss sein schwarzes Rad am Samstag gegen 13 Uhr auf dem Parkdeck an. Den Rahmen des Bikes fixierte er dabei mit einem Schloss an einem feststehenden Teil am Parkdeck. Als er am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr weiterfahren wollte musste er feststellen, dass Diebe Vorder- und Hinterrad sowie einen Stoßdämpfer abmontiert und gestohlen hatten. Die entwendeten Fahrradteile haben einen Wert von über 1000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

+

"Autoknacker" flüchtet

Bad Nauheim: Ein Paar hochwertige Kopfhörer im Wert von ca. 160 Euro erbeuteten Diebe am Sonntagabend in der Hauptstraße. Dem Besitzer eines weißen Ford fiel gegen 19.30 Uhr ein Mann auf, der sich bei den geparkten Fahrzeugen im Hof rumtrieb. Als er sich dem Mann näherte, flüchtete dieser auf einem Fahrrad. Offenbar hatte er zuvor den Ford auf unbekannte Weise geöffnet und die Kopfhörer aus dem Auto mitgenommen. Bei dem Flüchtenden handelte es sich um einen jungen Mann von ca. 15 - 17 Jahren mit etwas längeren, schwarzen Haaren. Er trug dunkle Oberbekleidung. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise zu Tat und Täter entgegen.

+

Drei Verletzte nach Vorfahrtsverletzung

Friedberg: Drei Leichtverletzte und zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge ist das Resümee eines Unfalls vom Samstagabend (24.6.) auf der B3. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Toyota in Richtung Bad Nauheim. Als er auf die Bundesstraße 455 nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 36-Jährigen, der die B3 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Offenbar missachtete der 28-Jährige das Rotlicht der Ampel und damit die Vorfahrt des Skodas an der Einmündung. Beide Fahrzeugführer und eine 36-jährige Beifahrerin aus dem Toyota verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten von Rettungskräften in Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro. Ein Abschleppwagen verbrachte die PKW von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

+

10 Euro Münzgeld aus PKW gestohlen

Friedberg: Einen grauen Opel Corsa öffneten Diebe zwischen Freitag- (23.6.) und Sonntagabend (25.6.) in Ockstadt unberechtigt. Das in der Marienstraße geparkte Auto öffneten die Täter auf bislang unbekannte Weise und entnahmen dem Fahrzeug 10 Euro Münzgeld. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

+

Kollision am Ortseingang

Ortenberg: Ein Schwerverletzter und zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend in der Lauterbacher Straße. Gegen 18.20 Uhr beabsichtige der 77-jährige Fahrer eines Mazda von einem Parkplatz der Straße "Am Mühltor" auf die Lauterbacher Straße einzufahren. Dabei über sah der Mann offenbar eine Mercedes A-Klasse, die von der Bundesstraße kommend in Richtung Ortenberg fuhr. Der Mazda stieß in die Fahrerseite des Mercedes. Den 37-jährigen Fahrer des Mercedes verbrachten Rettungskräfte mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 7500 Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Kontrolle verloren - gegen Baum geprallt. Altenstadt: Die Kontrolle über seinen Kleinwagen verlor ein junger Mann am Sonntagmorgen zwischen Altenstadt und Lindheim. Gegen 8.55 Uhr geriet der 19-Jährige auf seinem Weg gen Altenstadt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Mit leichten Verletzungen brachten Rettungskräfte den Wetterauer in ein Krankenhaus. Seinen blauen Renault musste ein Abschleppwagen bergen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

+

Autos und Ampel beschädigt - keine Verletzten Karben: Auf der B3 kam es am Samstagmittag (24.6.) zu einem Unfall, der zwei erheblich beschädigte PKW, als auch eine demolierte Ampelanlage, aber glücklicherweise keine Verletzten hervorbrachte. Auf seiner Fahrt von Bad Vilbel Richtung Karben beabsichtigte der 58-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes in Kloppenheim nach links in Richtung eines Gartencenters abzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Mazda. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, die anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Bei dem Zusammenstoß wurde auch eine Ampelanlage in Mitleidenschaft gezogen. Der Mast der Lichtzeichenanlage wurde komplett zerstört, die Anlage außer Betrieb genommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 17.500 Euro, der an der Ampelanlage auf etwa 2500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

+

Tandem vom Grundstück gestohlen

Bad Vilbel: Ein lilafarbenes Tandem der Marke Hauff entwendeten dreiste Diebe zwischen Mittwochabend (21.6.) und Samstagabend (24.6.) in Gronau. Die Besitzer des Zweipersonenrades wähnten sich auf dem eigenen Grundstück offenbar sicher. Sie ließen das Tandem ungesichert auf dem Gelände in der Straße "Wiesenblick" stehen, wo der oder die Diebe es sich schnappten. Sie verschwanden mit Rad im Wert von etwa 300 Euro über alle Berge. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht nach Zeugen der Tat und dem Verbleib des Tandems.

+

Landcruiser entwendet

Bad Vilbel: Einen Toyota im Wert von ca. 40.000 Euro entwendeten Diebe in der Nacht von Samstag (24.6.9 auf Sonntag (25.6.) in der Breslauer Straße. Das graue Geländefahrzeug parkte in der Garagenzufahrt, als die Täter es auf bislang unbekannte Art und Weise vom Abstellort wegschafften. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen PKW-Diebstahl und sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell