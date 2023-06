Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Intensive Suchmaßnahmen - Herr Engels weiterhin vermisst

Friedberg (ots)

26.06.2023

Karben: Noch immer ist der 73-jährige H. Engels aus Karben vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit Hubschrauber und Hunden, führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Die Polizei in Bad Vilbel sucht nach wie vor nach dem Mann mit lichtem grauen Haar und etwa 175cm Körpergröße. Er ist bekleidet mit einer blauen Hose, einem hellblauen Shirt und Hosenträgern. Herr Engels wurde zuletzt am Dienstagvormittag (20.6.) in der Lohgasse in Klein-Karben gesehen. Dieser Meldung ist ein aktuelleres Foto des Vermissten beigefügt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen. (Der Meldung sind zwei Bilder beigefügt)

