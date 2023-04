Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Frisch gepflanzten Hainbuchen beschädigt Esterwegen (Korrektur Telefonnummer)

Esterwegen (ots)

Am 14.04.2023 beschädigten zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr in der Straße Heyen-Drüft in Esterwegen unbekannte Täter insgesamt acht frisch gepflanzte Hainbuchen sowie die dazugehörigen Wachstumsgestelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Esterwegen unter der Telefonnummer: 05955-93497-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell