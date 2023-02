Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Handys aus Transporter in Stadland

Delmenhorst (ots)

Eine unbekannte Person hat am Dienstag, 07. Februar 2023, gegen 15:30 Uhr, zwei Handys aus einem Transporter in der Lindenstraße in Stadland gestohlen.

Während eines kurzen Aufenthalts eines 46-jährigen Fahrers in einer Bäckerei in der Lindenstraße in Stadland wurden durch eine unbekannte männliche Person zwei Handys aus einem unverschlossenen Transporter gestohlen. Die Person wurde bei der Flucht gesehen, konnte aber mit einem silberfarbenen Pkw auf die B 437 in Richtung Varel flüchten.

Die Person wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlich - stämmige Figur - silbergraue Jacke - Kapuze

Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise auf die Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/99810 bei der Polizei in Nordenham zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell