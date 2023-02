Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Delmenhorst +++ Tatverdächtiger festgenommen

Delmenhorst (ots)

Nach mehreren Einbrüchen im Delmenhorster Stadtgebiet konnte am Mittwoch, 08. Februar 2023, gegen 04:10 Uhr, ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Er wurde noch am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Zunächst wurde ein Alarm in einem Geschäft für Heimtierbedarf in der Stedinger Straße ausgelöst. Beschädigungen an der Eingangstür ließen auf einen versuchten Einbruch deuten.

Um 04:00 Uhr meldete dann eine Zeugin über den Notruf der Polizei einen Einbruch in ein Versicherungsbüro in der Stedinger Straße in Delmenhorst. Sie hörte das Zerbrechen einer Fensterscheibe und sah Licht im Innenraum der Versicherung. Während der Anfahrt der Polizei verließ eine Person das Objekt in Richtung Stadtmitte.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 17-jähriger Mann in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Er trug unter anderem Einbruchwerkzeug mit sich.

Im Verlauf des Morgens wurden weitere Einbrüche in der Nähe des ersten Tatortes gemeldet.

So wurde versucht in ein Elektrofachgeschäft in der Stedinger Straße einzubrechen. In einem Autohaus im Walter-Flex-Weg wurde nach dem Einschlagen einer Scheibe der Verkaufsraum durchwühlt. Ebenfalls nach dem Einschlagen einer Scheibe wurde in eine Kfz-Werkstatt in der Nähe der bereits genannten Tatobjekte eingebrochen. Hier wurde das Fehlen von Bargeld und Bekleidungsgegenständen festgestellt.

Ein Verantwortlicher meldete zudem einen erfolgten Einbruch in ein Farbenfachgeschäft in der Stedinger Straße. Hier wurde die Eingangstür eingetreten und anschließend nach Diebesgut gesucht. Unter anderem wurde Münzgeld entwendet, welches in entsprechender Stückelung bei dem angetroffenen 17-Jährigen festgestellt wurde. Auf später einsehbaren Videoaufzeichnungen der Taten war eine Person zu sehen, die dem Äußeren des 17-Jährigen entsprach.

Es bestand der dringende Verdacht, dass der 17-Jährige für die Einbrüche verantwortlich sein könnte. Er wurde vorläufig festgenommen und noch am Nachmittag einem Richter vom zuständigen Amtsgericht in Delmenhorst vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ er Haftbefehl. Der Jugendliche wurde am Nachmittag einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

