Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag kam es gegen 07:00 Uhr in der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Tankstelle auf die Lingener Straße fuhr, übersah dieser die in Richtung stadteinwärts fahrende 42-jährige Pedelec-Fahrerin und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Pedelec-Fahrerin wurde hierbei verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer: 05921-309-0 zu melden.

