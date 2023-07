Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag in ein Gartenhaus in der Ludwig-Jahn-Straße in Hildburghausen ein. Er entwendete neben einem Fernseher auch Werkzeuge und andere Gegenstände. Ein Schaden von ca. 800 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0193672/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell