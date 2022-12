Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Scheibe einer Modeboutique eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein unbekannter Täter eine Schaufensterscheibe einer Modeboutique in der Donaustraße an der Ecke zur Rathausstraße eingeschlagen. Durch die Tat entstand an der Außenscheibe des Schaufensters rund 500 Euro Sachschaden. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Täter.

