Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Junger Mann überfallen und Tasche geraubt - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde ein 21-Jähriger in der Mollstraße von zwei unbekannten Täter überfallen - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der junge Mann ging gegen 4.25 Uhr in Begleitung eines Zeugen zu Fuß in der Mollstraße. Dabei wurde er plötzlich von zwei unbekannten Männern von hinten niedergeschlagen, worauf der 21-Jährige zu Boden stürzte. Während die beiden Täter weiter auf ihn einschlugen und eintraten, zogen diese an der Bauchtasche des Mannes, welche sie letztlich an sich nahmen und in Richtung Viktoriastraße flüchteten. Der leicht Verletzte sowie sein Begleiter alarmierten die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung führte allerdings nicht zum Ergreifen der Flüchtigen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise geben können. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide Männer sollen zwischen 1,80 und 1,85 m groß sein, zwischen 20 und 35 Jahre alt, trugen beide einen Bart und waren mi langen Hosen bekleidet. Einer der Männer trug ein helles Oberteil, der Komplize ein dunkles T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell