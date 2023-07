Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Entstehungsbrand in einem Futtermittelbetrieb - Feuerwehr Düsseldorf verhindert weiteren Sachschaden durch Lösch- und Lüftungsarbeiten

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Donnerstag, 06. Juli 2023, 18.20 Uhr, Weizenmühlenstraße, Hafen

Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Entstehungsbrand in einem Futtermittelbetrieb alarmiert. Zur Brandbekämpfung und zur Entrauchung des Betriebes setzte der Einsatzleiter 3 Löschtrupps ein. Ein Betriebsangehöriger und ein Feuerwehrmann verletzten sich bei dem Einsatz leicht.

Kurz nach 18 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein automatisierter Feueralarm durch eine Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb im Hafen. Die ersten Einheiten, die sich auf der Rückfahrt von einem vorherigen Einsatz befanden, trafen bereits nach 7 Minuten an der Einsatzstelle ein. Zudem wurde wegen der Lage im Hafen das Löschboot und ein Rettungsboot alarmiert. Nachdem vor Ort zunächst von außen kein Feuer und kein Rauch festgestellt werden konnte, bestätigte sich bei weiterer Erkundung durch die Einsatzkräfte ein Schadenfeuer im Bereich der Produktion. In einem Bereich des Betriebes, in dem Getreide zur Futtermittelherstellung durch die Produktionsmaschinen gefördert wird, entzündete sich der Rohstoff. Trotz der erfolgreichen Löschversuche durch Mitarbeitende der Firma, trafen die Löschtrupps auf Glutnester und eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung. Sofort wurden weitere Löscheinheiten durch den Einsatzleiter nachgefordert und das gesamte Gebäude über 7 Etagen mit den bereits vor Ort befindlichen Kräften auf Rauch, weitere Brandherde und eventuell verletzte Personen kontrolliert. Zudem wurde zum Ablöschen der Glutnester und zur Kühlung der umliegenden Bereiche in der Anlage ein C-Rohr vorgenommen. Insgesamt waren dazu 3 Trupps eingesetzt. Ein Mitarbeiter des Betriebes wurde durch den Rettungsdienst betreut, da der Verdacht bestand, dass giftiger Rauch eingeatmet wurde. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Einsatz verletzte sich weiterhin ein Feuerwehrmann leicht, so dass er ebenfalls durch einen bereitgestellten Rettungswagen ins nächstgelegene Krankhaus transportiert werden musste. Er konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen und seinen Dienst fortsetzen. Die Brandursache ist unklar.

