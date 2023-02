Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs

Celle (ots)

Lachendorf-Am 26.02.2023, gegen 17:45 Uhr, meldet sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei, da er beobachte wie eine scheinbar betrunkene Frau versucht mit ihren PKW wegzufahren. Der Zeuge habe noch versucht die Fahrzeugführerin aufzuhalten, konnte es jedoch nicht verhindern. Im Rahmen der Fahndung konnte das entsprechende Fahrzeug an der Anschrift der vermeintlichen Fahrzeugführerin angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 1,81 Promille. In der Folge ist der Führerschein der Dame beschlagnahmt worden und es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Wie der Zeuge berichtete, musste ein anderer Verkehrsteilnehmer der Dame ausweichen, als diese vom Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Oppershäuser Straße gefahren ist, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/277 213

