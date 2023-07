LPI-SHL: Ohne Führerschein

Hildburghausen (ots) - Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw Suzuki die Straße von Hildburghausen kommend in Richtung Leimrieth. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kommt er in einer Rechtskurzve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wird bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden unfallbedingt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

