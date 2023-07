POL-NOM: Auf Parkplatz Auto beschädigt und geflüchtet

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Lindau, Marktstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 08.25 Uhr LINDAU (Wol) - Personen können wieder in das Wohnhaus. Am Donnerstag wurde über Notruf ein mögliches Gasleck an einem Verteilerkasten gemeldet. Nachdem durch die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte die Meldung bestätigt werden, weshalb vier Personen aus dem angrenzenden Wohnhaus vorsorglich evakuiert wurden. Der ...

mehr