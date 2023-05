Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand im Gewerbebetrieb - keine verletzten Personen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend (06.05.2023) kam es in Recklinghausen-König-Ludwig zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb. Zwei Personen mussten hierbei mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung notärztlich untersucht werden, konnten aber ohne Verletzungen vor Ort bleiben.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 20:34 Uhr zur Alten Grenzstraße alarmiert. In einem Gewerbegebiet des Stadtteils sollte es in einer Lagerhalle einer Autoexportfirma brennen.

Bei Eintreffen brannten es auf dem Gelände im Bereich des Hallentors. Der Brand drohte auf die gesamte Lagerhalle überzugreifen. Umgehend wurde eine Löschwasserversorgung aufgebaut und ein Löschangriff durchgeführt. Unter anderem wurde der Brand mit Löschschaum abgelöscht.

Zwei Personen wurden vor der Lagerhalle angetroffen und mussten zur Vorsorge notärztlich untersucht werden. Eine weitere Behandlung oder ein Transport in ein Krankenhaus waren aber nicht nötig.

Der Brand konnte auf die Brandstelle beschränkt werden und zügig abgelöscht werden. Im Anschluss erfolgten noch Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle auf mögliche Brandstellen in der Halle. Der frühzeitige Notruf und die schnelle Einleitung von Löschmaßnahmen führten zu einem zügigen Erfolg und der Verhinderung eines größeren, massiven Lagerhallenbrands.

Um 21:00 Uhr konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" vermelden.

Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der B- und der A-Dienst als Einsatzführungsdienste, die ehrenamtlichen Löschzüge Suderwich und Süd sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Der Löschzug Ost sicherte den Grundschutz von der Feuer- und Rettungswache für weitere, zeitgleiche Einsätze.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die polizeilichen Auskünfte in eigener Zuständigkeit.

