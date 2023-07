Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Suhl (ots)

Am Donnerstag, den 27.07.2023 um 15:15 Uhr, befährt ein Radfahrer die Schleusinger Straße in Suhl, in Fahrtrichtung Erlau. Auf Höhe des Hinweisschildes "Pension Waldfrieden", in einer Rechtskurve, biegt eine unbekannte Person den auf die Leitplanke montierten Leitpfosten so weit um, dass dieser in den gemeinsamen Rad- und Fußweg hineinragt. Dadurch bleibt der Radfahrer beim passieren des Leitpfostens an diesem hängen und kommt dadurch zu Fall. Durch diesen Sturz erleidet der Radfahrer Prellungen und Schürfwunden.

Wer zu dieser unbekannten Person sowie zu diesem Hergang Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Landespolizeiinspektion Suhl!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell