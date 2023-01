Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Gefährliche Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 39 Jahre alten Mann und einem 26-Jährigen in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Im Rollfeld" hat dem Enddreißiger nicht nur eine Nacht in polizeilichem Gewahrsam, sondern auch eine Strafanzeige eingebracht. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der 39-Jährige mit seinem Kontrahenten kurz vor 2 Uhr in Streit geraten sein. Hierbei soll er sein Gegenüber mit Glasflaschen attackiert und oberflächlich verletzt haben. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden brachten den stark alkoholisierten Mann unter Kontrolle.

/ya

