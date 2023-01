Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt, gibt es Zeugen?

Gernsbach, Scheuern (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Radfahrerin mit einem Auto kollidierte und hierdurch schwer verletzt wurde. Die 53 Jahre alte Radlerin befuhr gegen 5:30 Uhr die B462 von Weisenbach in Fahrtrichtung Gernsbach. Von hinten näherte sich ihr ein 60-jähriger VW-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen ordnete sich die Radfahrerin in Höhe eines Bahnübergangs, zunächst rechts, auf dem Abbiegestreifen zur Talstraße ein. Als der Golf-Lenker die Radfahrerin auf der benachbarten Fahrspur passieren wollte, soll diese nach links gezogen haben. Durch die Kollision erlitt die Mittfünfzigerin schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-460, bei den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

