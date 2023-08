Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Pkw durch Unbekannte mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht!

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, wurden gleich elf Fahrzeuge durch eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Alle Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der Kurpfalzstraße am Fahrbahnrand geparkt. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte die Täterschaft sämtliche an der Örtlichkeit geparkte Fahrzeuge. An zwei VW und einem Nissan wurden sogar die Autoreifen zerstochen.

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelte es sich um vier VW und jeweils einen Nissan, Ford, Fiat, Opel, Peugeot, Kia, Suzuki.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegen.

