Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende 04.-06.11.22

Koblenz (ots)

Freitag, den 04.11.2022 - Unfälle durch verlorene Spanngurte

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es zu zwei Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit herabgefallener Ladung auf der B 50 in Fahrtrichtung Simmern auf Höhe der Auffahrt Unzenberg. Dort überfuhren zwei Fahrzeugführer mehrere Spanngurte, die dort zuvor durch einen anderen Verkehrsteilnehmer verloren wurden. Es entstanden Schäden an den Reifen der beiden Fahrzeuge. Der Verlierer der Spanngurte oder Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten sich unter der 06761-9210 mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Freitag, den 04.11.2022 - Mögliche Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitag, den 04.11.2022 gegen 16.40 Uhr befuhr ein hellblauer PKW BMW-Touring die L 220 von Budenbach kommend in Richtung Kisselbach. Auf der genannten Strecke kam der verantwortliche Fahrzeugführer nach Zeugenaussagen mehrfach deutlich auf die Gegenfahrbahn, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge bremsen und ausweichen mussten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Simmern, dass sich mögliche Geschädigte oder weitere Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 06761-9210 melden.

Simmern, den 05.11.2022 - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 03:20 und 04:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Gemündener Straße in Simmern. Dort kollidierte der zunächst unbekannte Unfallverursacher mit einem Baum auf einer Verkehrsinsel, sodass dieser quer zur Fahrbahn zum Erliegen kam. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. In der Folge konnten sowohl das Fahrzeug, als auch der dazugehörige Fahrzeugführer ermittelt werden. Bei dem Fahrer konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden, sodass eine Blutprobe bei ihm entnommen wurde. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen ihn eingeleitet.

Simmern, den 05.11.2022 - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Globusmarktes in Simmern. Das geparkte Fahrzeug des Geschädigten der Marke Kia wurde durch einen unbekannten Unfallverursacher im Bereich des hinteren Kotflügels auf der rechten Seite beschädigt. Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Unfallverursacher erbittet die Polizei Simmern unter 06761-9210 oder per E-Mail an pisimmern@polizei.rlp.de.

Rheinböllen, den 05.11.2022 - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am späten Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen, der gerade ein Mofa abschleppte. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel. Nach einem positiven Drogenvortest auf THC und Amphetamin wurde eine Blutentnahme beim Betroffenen durchgeführt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell