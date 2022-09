Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 17-Jähriger außer Rand und Band

Sömmerda (ots)

Ein 17-Jähriger beschäftigte am Samstagabend die Polizei. Auf einem Supermarktparkplatz in Sömmerda war er mit einem 40-Jährigen in Streit geraten. Dabei griff er seinen Kontrahenten mit einer Bierflasche und einem Brecheisen an und verletzte ihn im Gesicht leicht. Als der Jugendliche auf die Polizeiwache gebracht wurde, rastete er aus. Er trat und schlug gegen das Mobiliar. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Der polizeibekannte 17-Jährige wurde einem Betreuer übergeben und erhielt u. a. eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

