Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eis statt Bargeld

Erfurt (ots)

Ein Dieb hatte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag in Erfurt auf dem EGA-Gelände zugeschlagen. Die unbekannte Person erhoffte sich vermutlich in einem Eiswagen Bargeld und brach über eine Luke in den Verkaufswagen ein. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Einbrecher stieß im Inneren allerdings auf keine Beute. Kurzerhand bediente sich der Täter an der Eismaschine. Zwar mit leeren Händen, dafür aber mit vollem Magen verließ der Täter den Tatort. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell