Polizei Hagen

POL-HA: Mann in Taxi zeigt Polizisten Mittelfinger und hat offenen Haftbefehl

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Samstagnacht (12.08.) befuhren Polizisten gegen 3 Uhr die Feithstraße in Fahrtrichtung Hagener Straße. An der Kreuzung zur Boeler Straße hielt neben dem Streifenwagen auf der Linksabbiegerspur ein Taxi an der roten Ampel. Auf dem Beifahrersitz saß ein Mann, der bei Erblicken des Streifenwagens mit dem Mittelfinger gegen die Scheibe klopfte. Als das Taxi nach links auf die Boeler Straße abbog, hob der Mann erneut die Hand und zeigte den Beamten erneut seinen Mittelfinger. Die Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug, um den 49-Jährigen zu kontrollieren. Er äußerte "Ich habe gar nichts gemacht, ist mir auch scheiß egal was ihr jetzt macht! Die Hagener Polizei ist Müll!". Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei der Abfrage der Personalien ergab sich, dass der Hagener einen offenen Haftbefehl wegen Betrugs hatte. Da er den Betrag nicht bezahlen konnte, nahmen ihn die Polizisten fest. Zusätzlich erhielt er eine Strafanzeige wegen Beleidigung. (arn)

