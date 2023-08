Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei Autounfall leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

In der Hagener Straße kam es Sonntag (13.08) gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Hagenerin sich verletzte. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai in Richtung Boeler Ring und beabsichtige nach links in die Overberg Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den Seat der 32-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Hagenerin war in Richtung Feithstraße unterwegs und konnte nicht mehr ausweichen. Sie gab bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, im Nachgang selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Sie hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Sowohl der Hyundai als auch der Seat waren nicht mehr fahrbereit aufgrund der starken Beschädigungen. Der Sachschaden liegt bei etwa 9.000 Euro. (arn)

