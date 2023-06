POL-BI: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld/ Gütersloh - Nach einer Sprengung eines Geldautomaten in Gütersloh am Dienstag, 27.06.2023, bittet die Polizei Bielefeld um Zeugenhinweise zu den flüchtigen Tätern. Gegen 3.20 Uhr meldeten mehrere Bürger der Polizei über Notruf Detonationen an einem Geldautomaten einer Bank an der Straße Am Hüttenbrink in Gütersloh. Nach ...

