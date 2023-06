Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Geldautomatensprengung in Gütersloh gesucht

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Gütersloh - Nach einer Sprengung eines Geldautomaten in Gütersloh am Dienstag, 27.06.2023, bittet die Polizei Bielefeld um Zeugenhinweise zu den flüchtigen Tätern.

Gegen 3.20 Uhr meldeten mehrere Bürger der Polizei über Notruf Detonationen an einem Geldautomaten einer Bank an der Straße Am Hüttenbrink in Gütersloh. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprengten mehrere Täter den dortigen Geldautomaten und flüchteten mit einem dunklen PKW BMW vom Tatort über die Verler Straße in Richtung Autobahn BAB 2.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein mehrgeschossiges Wohn-/Geschäftshaus. Personen wurden durch die Sprengung nicht verletzt. Durch die Sprengung entstand Gebäudeschaden. Alle Anwohner konnten evakuiert werden, um eine Überprüfung der Schäden an der Bausubstanz einzuleiten. Ein Statiker stellte fest, dass keine Beeinträchtigungen an der Nutzbarkeit des Gebäudes vorliegen.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und startete eine umfangreiche Spurensuche und Spurensicherung. Die Täter sind aktuell flüchtig.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0521/545-0 zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen, die Fotos oder Videos von der Tat oder den Tatverdächtigen aufgenommen haben, gebeten, diese im Hinweisportal der Polizei NRW https://nrw.hinweisportal.de/ hochzuladen und den Ermittlern zur Verfügung zu stellen.

Die Zuständigkeit für die Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen aus Anlass der Sprengung von Geldautomaten wurde dem Polizeipräsidium Bielefeld übertragen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell