Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlafenden Bielefelder bestohlen

Bielefeld (ots)

Bielefeld - Mitte

Diebe nutzen am Sonntagmorgen, 25.06.2023, ein zur Lüftung offen stehendes Fenster und erbeuten aus einer Wohnung einen Laptop.

Gegen 06:10 Uhr bemerkte eine Bielefelderin eine unbekannte Person vor dem offenen Fenster einer Erdgeschosswohnung eines ihr bekannten Nachbarn an der Detmolder Straße in Höhe der Straße Königsbrügge. Als sie sich entschloss, die Person anzusprechen, kletterten zwei weitere Unbekannte aus dem Fenster und liefen in Richtung Wilhelm-Raabe-Straße davon. Einer trug dabei einen Laptop unter dem Arm, welcher aus der Wohnung stammte. Der Wohnungsinhaber hatte in der Wohnung geschlafen und wurde im Anschluss von eingesetzten Polizeibeamten geweckt.

Die Zeugin kann die drei Personen wie folgt beschreiben: -ca. 25 Jahre, etwa 170 cm groß, dunkle gewellte Haare, roter Schlumpfpullover mit gelben Querstreifen, augenscheinlich Südländer; -ca. 170-180 cm groß, schlank, dunkler Hauttyp, blondierte Haare, dunkle Kleidung, augenscheinlich Südländer; -ca. Mitte Zwanzig, dunkel gekleidet, augenscheinlich Südländer.

Die Polizei rät dazu, trotz der sommerlichen Temperaturen insbesondere in Erdgeschosswohnungen nicht bei geöffneten Fenstern zu schlafen.

Wer weitere Informationen zu den drei Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell