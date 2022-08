POL-WES: Hamminkeln - Unbekannte stehlen Blitzer

Dinslaken (ots) - Die Polizei hat in dieser Woche das neue Dienstgebäude auf der Friedrichsfelder Straße 33 in Voerde in Betrieb genommen. Wie berichtet, entsprach das alte Dienstgebäude an der Frankfurter Straße nicht mehr den Anforderungen. In dem neuen Dienstgebäude versehen sowohl die Bezirksdienstbeamten für das Stadtgebiet Voerde, als auch die im rechtsrheinischen Bereich zuständigen Polizeisonderdienste mit ...

mehr