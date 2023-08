Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert an der Springe und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

An der Springe trafen Polizisten am Montag (14.08.) gegen 10.15 Uhr auf einen aggressiven 41-Jährigen. Mehrere Passanten sowie Mitarbeiter einer Firma, die mit dem Abbau der Bühne des Springefestes beschäftigt waren, wählten zuvor den Notruf. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung schrie der polizeibekannte Mann laut umher und gestikulierte wild mit den Armen. Hierbei richtete sich sein Verhalten auch gegen die Mitarbeiter der Firma. Die Beamten erteilten dem Hagener einen Platzverweis, dem er jedoch zu keinem Zeitpunkt nachkam. Er gab stattdessen fortwährend an, die Abbaumaßnahmen stören zu wollen. Aufgrund des aufbrausenden und höchst aggressiven Verhaltens mussten die Polizisten den Mann in Gewahrsam nehmen. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 41-Jährige lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest vehement ab. Er konnte am Abend gegen 22 Uhr wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. (arn)

