Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin kehrt trotz Wohnungsverweisung nach Hause zurück

Hagen-Haspe (ots)

Obwohl eine Hagenerin am Samstag nach einer häuslichen Gewalt der Wohnung verwiesen wurde (s. Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5579626 ) und ein zehntägiges Rückkehrverbot erhielt, trafen Polizisten die 64-Jährige am Montag an ihrer Wohnanschrift an. Gegen 11.30 Uhr überprüften die Beamten die Einhaltung der Verweisung. Nachdem sie die 64-Jährige antrafen, forderten die Einsatzkräfte die Frau dazu auf, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin erwiderte sie, dass es ihrer Meinung nach kein Gesetz gäbe, welches ihr vorschreiben würde, ihre Wohnung verlassen zu müssen.

Sie kam den Anweisungen der Beamten nicht nach und weigerte sich. Als Polizisten sie aus der Wohnung brachten, sperrte sie sich und leistete Widerstand. Sie musste in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (arn)

