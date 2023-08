Polizei Hagen

POL-HA: Mutter und erwachsene Tochter werden Opfer häuslicher Gewalt

Hagen-Altenhagen (ots)

Montag (14.08.) verständigte eine Hagenerin die Polizei und gab an, Opfer einer häuslichen Gewalt geworden zu sein. Die junge Erwachsene und ihre Mutter seien durch ihren Vater körperlich angegriffen und verletzt worden. Der Vorfall habe sich während eines Streits im Auto zugetragen. Die Tochter schilderte, dass ihr Vater sie von der Rücksitzbank aus am Hals gepackt und in den Autositz gedrückt habe. Die Frau des aggressiven 41-Jährigen bestätigte die Angaben und erzählte, dass ihr Mann auch sie an den Hals fasste und drückte, als sie Partei für ihre Tochter ergriff. Die junge Erwachsene gab an, dass sie einige Zeit später auch verbal bedroht worden sei.

Der 41-Jährige konnte durch Polizeibeamte angetroffen werden. Am Montag sei es erstmalig zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, die ihm leidtue. Es komme häufig zu Streitigkeiten zwischen ihm und seiner Tochter. Der Mann erhielt eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. (arn)

