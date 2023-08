Polizei Hagen

POL-HA: 24-jähriger Beifahrer in Kleintransporter per Haftbefehl gesucht

Hagen-Eilpe (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei überprüften am Dienstagnachmittag (15.08.2023) bei einer Verkehrskontrolle in Eilpe die Personalien eines 24-jährigen Mannes, der per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 16.30 Uhr hielten sie am Volmeabstieg einen Kleintransporter an, in dem der 24-Jährige als Beifahrer saß. Als sie die Personalien des Münsteraners überprüften, stellte sich heraus, dass dieser wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die festgelegte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verhafteten die Beamten ihn. Dabei fanden sie bei einer Durchsuchung seiner Kleidung ein verbotenes Einhandmesser auf, welches sie sicherstellten. Die Polizisten brachten den 24-Jährigen zum Polizeigewahrsam und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (sen)

