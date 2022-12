PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Haftbefehl bei Kontrollmaßnahmen in Limburg vollstreckt +++ Unfall mit schwerverletzter Fußgängerin bei Limburg +++ Geschwindigkeitsmessung angekündigt

Limburg (ots)

1. Festnahmen und Durchsuchungen nach Kontrollmaßnahmen "Sicheres Limburg", Limburg, Stadtgebiet, Mittwoch, 21.12.2022

(jn)In Limburg hat die Polizei am Mittwoch mehrere Personen- und Verkehrskontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Limburg" durchgeführt und dabei einen Mann mit einem offenen Haftbefehl festgenommen. Vorrangig galten die Maßnahmen der Rauschgiftbekämpfung in der Limburger Innenstadt. Insgesamt überprüften die Polizisten 15 Personen und vier Fahrzeuge und stellten in drei Fällen Drogen sicher, die für die drei Männer weitere polizeiliche Maßnahmen auf der Limburger Wache zur Folge hatten. Zudem wurden in einem Pkw mehrere Messer aufgefunden, die einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen. Dementsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Höhepunkt der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen war die Kontrolle eines Mannes, gegen den ein offener Haftbefehl der Limburger Staatsanwaltschaft vorlag. Bei ihm wurden darüber hinaus Drogen aufgefunden, weshalb Wohnungsdurchsuchungen angeordnet und durchgeführt wurden. Dabei kamen weitere Drogen zum Vorschein. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die zielgerichteten Kontrollen der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Stadtgebiet von Limburg werden auch zukünftig fortgesetzt.

2. Fußgängerin nach Unfall schwerverletzt, Bundesstraße 8, Bereich Limburg - Staffel, Donnerstag, 22.12.2022, 17:46 Uhr

(jn)Mit multiplen Verletzungen ist am Donnerstagabend eine 23-jährige Frau aus Limburg in ein Krankenhaus transportiert worden, nachdem sie beim Queren der Straße von einem Pkw erfasst wurde. Derzeitigen Erkenntnissen nach befuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer aus Elz um 17:46 Uhr die B 8 in Fahrtrichtung Elz. Auf Höhe des Stationskilometers 400 bei Staffel lief dann die 23-Jährige, in der Absicht die Straße zu überqueren, unvermittelt auf die Fahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers des Autofahrers kam es im Bereich des Außenspiegels der Beifahrerseite zu einem Zusammenstoß der beiden, wobei die Frau stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Weitere Ermittlungen an der Unfallstelle ließen den Verdacht aufkommen, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.

3. Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung,

Dornburg, Frickhofen, Limburger Straße, Donnerstag, 22.12.2022, 13:09 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag sind im Dornburger Ortsteil Frickhofen zwei Personen verletzt worden, wobei ein Kind zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde. Ermittlungen an der Unfallstelle zeigten, dass eine 72-jährige BMW-Fahrerin aus dem Westerwaldkreis um 13:09 Uhr den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Limburger Straße verlassen wollte. Dabei bog sie nach links in die Limburger Straße in Richtung Frickhofen ab und übersah eine vorfahrtsberechtige, 31 Jahre alte Frau aus Dornburg, die am Steuer eines Renault saß. Diese war auf der Limburger Straße in Richtung Niederzeuzheim unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, weshalb zwei weitere Fahrzeuginsassen des Renaults ärztlich behandelt werden mussten. Darunter auch ein Kleinkind, das im Anschluss in eine Kinderklinik geflogen wurde. Die Höhe des Sachschadens ist unklar.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Mittwoch: Landesstraße 3031, Gemarkung Bad Camburg, Waldschloss

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

