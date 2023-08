Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Adorf - Einbrecher in Poststelle ohne Beute

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in die Postfiliale in der Bredelarer Straße in Adorf ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier versuchten sie einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Da dies nicht gelang, mussten sie ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell