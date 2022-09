LPI-SHL: Erpressung auf sexueller Grundlage

Bad Liebenstein (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Bad Liebenstein durch einen bislang unbekannten Täter ein Fahrzeug beschädigt. In der Straße Unterm Sandberg auf Höhe der Hausnummer 11 wurden an diesem zwei Reifen zerstochen und die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Hinweise zur Tat können jederzeit unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Bad Salzungen, 03695-5510, gegeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr