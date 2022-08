POL-FR: Laufenburg/Bad Säckingen: Flächenbrände

Polizeipräsidium Freiburg

Am Donnerstagabend, 04.08.2022, kam es in Laufenburg und Bad Säckingen-Wallbach zu Flächenbränden. Während in Laufenburg zwischen den Bahngleisen und der Königsberger Straße eine Fläche von ca. 40 qm betroffen war, brannte in Wallbach in einem Waldstück eine deutlich größere Fläche von ca. 150 qm. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. In Laufenburg hatten Anwohner das Feuer gegen 18:15 Uhr bemerkt und bereits mit Gartenschläuchen versucht, es einzudämmen. In Wallbach war einer Polizeistreife gegen 16:30 Uhr die Rauchentwicklung aufgefallen. Die Ursache der Brände ist unbekannt.

