Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge unterstützt nach räuberischem Ladendiebstahl und wird leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 67-jähriger Zeuge wurde am Donnerstagabend (17.08.2023) in Wehringhausen leicht verletzt, als er einem Ladendetektiv und dem Mitarbeiter eines Supermarktes dabei half, zwei Ladendiebe festzuhalten. Gegen 19.30 Uhr beobachtete eine 48-jährige Mitarbeiterin des Geschäftes in der Minervastraße eine 27-jährige Frau und einen 46-jährigen Mann dabei, wie sie mit einer gefüllten Stofftasche in Richtung des Ausgangs liefen und zuvor nicht für die darin enthaltene Ware bezahlt hatten. Sie informierte den Ladendetektiv. Dieser sprach die beiden Diebe anschließend, zusammen mit einem 33-jährigen Mitarbeiter der Filiale, vor der Tür an. Die 27-Jährige und der 46-Jährige liefen daraufhin weg. Den beiden Männern gelang es, die Flüchtigen festzuhalten. Dagegen wehrten diese sich so stark, dass ein 67-jähriger Passant die Situation erkannte und zur Hilfe eilte. Dieser wurde dabei leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls gegen die 27-Jährige und den 46-Jährigen ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

