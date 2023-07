Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Herrenstraße/Zeuge vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zum Sonntag (16.07.)einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 3.50 Uhr weckten laute Geräusche einen Sendener. Als er aus dem Fenster schaute konnte er beobachten, wie eine ihm unbekannte männliche Person mit einem großen Hammer ein Loch in die Scheibe eines Drogeriemarktes schlug. Er sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser in Richtung Realschule flüchtete. Der Unbekannte gelangte nicht ins Innere des Drogeriemarktes. Personenbeschreibung: ca. 180-190 cm groß, schlank, schwarzer Kapuzenpullover, weiße FFP2-Maske, schwarzer Rucksack Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

