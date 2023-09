Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall fordert 8000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der am Montagabend auf der Dürrheimer Straße passiert ist. Gegen 18.40 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem Hyundai i30 auf der Dürrheimer Straße stadtauswärts und musste verkehrsbedingt abbremsen. Eine dem Hyundai folgende 20-jährige Fahrerin eines VW Polos reagierte zu spät auf das bremsende Auto und fuhr mit ihrem Wagen in das Heck des Hyundais. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

